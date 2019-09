*Mode TV : 1080p / 60FPS. *Mode portable : 720p / 60FPS. *Possibilité de se connecter au Xbox Live afin de débloquer les Succès du titre de Moon Studios. *Le poids du jeu devrait être inférieur à 4 Go. *Pas de nouvelle pour une version physique. *Sortie prévue pour le 27 septembre prochain.

posted the 09/09/2019 at 08:45 PM by gat