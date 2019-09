Il aura donc fallu un an pour que Microsoft annonce son service xCloud et commence à le déployer officiellement au public. Annoncé en octobre 2018, c’est le mois prochain que le service de streaming de jeux Xbox va être lancé en Corée du Sud.La Corée du Sud n’est évidemment pas un pays anodin pour le lancement de xCloud. Certainement l’un des pays les plus développés technologiquement au monde, la Corée du Sud dispose déjà d’un réseau 5G en place avec plusieurs offres. Pour rappel, le débit 5G promet des vitesses 20x supérieures à celles de la 4G.Microsoft a choisi de s’associer avec l’opérateur Coréen SK Telecom, comme annoncé par voie de presse. La Corée est le 4e marché du jeu vidéo dans le monde et particulièrement avancé au niveau du jeu sur mobile.SK Telecom agira en tant que « partenaire exclusif » pour ce lancement du cloud gaming en Corée, avec un million d’abonnés à l’offre 5G de SK Telecom lancée plus tôt cette année. L’idée est de tester le service et d’en apprendre davantage sur un déploiement à plus grande échelle, alors que quelques initiés testent déjà xCloud depuis l’année dernière. L’offre en Corée sera d’abord proposée à une sélection d’abonnés à l’offre 5G/LTE de SK Telecom.