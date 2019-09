Trials of Mana revient dans l'actualité avec certaines images qui n'ont pas été relayées sur le site, et les deux nouvelles vidéos de gameplay issues du Nintendo Direct et du la chaîne Playstation.On voit dans la deuxième vidéo que la synchronisation labiale est bien meilleure, ce qui laisse penser que le premier trailer a superposé des voix qui n'étaient pas conçues pour ces cinématiques à la base.Riesz Valkyrie (Light)Riesz Rune Maiden (Dark)Hawkeye Ranger (Light)Hawkeye Ninja (Dark)Charlotte Priestess (Light)Charlotte Enchantress (Dark)Kevin Monk (Light)Kevin Brawler (Dark)Angela Sorceress (Light)Angela Mystic/Delvar (Dark)Duran Knight (Light)Duran Gladiator (Dark)