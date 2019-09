Bon, bah voilà, je reste bloqué contre la phase finale de ce boss complètement cheaté.



C'est quand même dingue de voir que le jeu te laisse rouler pendant tout le jeu sur les ennemis, pour arriver à un boss final infâme, qui spamme sans arrêt des attaques, qui a une barre de vie énorme, sans parler de certaines attaques qui te one shot. Bref après le boss infâme sur sekiro, j’espère ne pas lâcher encore un jeu à la fin à cause d'une difficulté dosée avec les pieds.



Et pour ceux qui ont fait le jeu, depuis quand on peut récupérer des vies? Comment? Si j'arrive assez loin dans le combat, il m'arrive de gagner des vies mais je comprends vraiment pas comment, surtout que c'est jamais expliqué dans le jeu. Mais vu que j'ai deja eu un bug fatal sur ce boss, je me demande si c'est pas un bug aussi.