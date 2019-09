Gears 5 accueille tous les joueurs avec 19 drapeaux de Fierté LGBT

akii @ sera : HEY GEARS A DES PUTAINS DE DRAPEAUX DE FIERTÉ DANS LE JEU QUOI

01 Abrosexuel

02 Agenre

03 Asexuel

04 Intersexuel (une version peu commune)

05 Bisexuel

07 Genderfluid

08 Genderflux

09 Genderqueer

10 Intersexes

11 Lesbiennes

12 Neutrois

13 Non binaire

14 Pangenre

15 Pansexuel

16 Polysexuel

17 2017 Drapeau arc-en-ciel inclus dans le POC de Philadelphie

18 1979 Drapeau arc-en-ciel

19 Transgenre

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les drapeaux LGBTQI+ : https://lavieenqueer.wordpress.com/2018/10/23/les-drapeaux-de-fierte-lgbtq/

Gears 5 est déjà le jeu le plus progressif de la série. Certes, c'est une barre assez basse pour sauter par-dessus. Le fait que sa campagne vous permette de jouer en tant que Kait, l'ex-acolyte, plutôt qu'en tant qu'homme gonflé à bloc sous stéroïdes est déjà un pas dans une direction plus inclusive.The Coalition veut clairement que tous les joueurs de Gears se sentent les bienvenus, comme le montre l'inclusion d'un certain nombre de drapeaux LGBT dans le jeu. Quelque chose mis en évidence par l'usager de Twitter "akii @ sera" !(NDLR, ne vous méprennez pas, ce tweet ne critique pas cette nouvelle,est un artiste furry trans genrefluid non-binaire, avec des pronoms dans son profil, qui exulte de joie à l'idée d'arborer l'un de ces drapeaux)Il y a 19 drapeaux de Fierté différents que vous pouvez faire flotter dans les modes multijoueurs de Gears 5. Dans ce nombre, il y a des bannières pour ceux qui s'identifient comme étant fluides et polysexuels.Pour un jeu qui est depuis si longtemps associé aux mecs en forme d'armoire à glace, il est rafraîchissant de voir The Coalition aller plus loin pour que les joueurs de tous horizons se sentent inclus. C'est aussi agréable de voir que les drapeaux sont librement disponibles, et non pas cyniquement cachés derrière un service payant.Gears 5 sort sur PC demain, le 6 septembre.Merci, VG247.Donc aujourd'hui les joueurs LGBTQI+ peuvent exposer avec fierté leur orientation sexuelle dans le mode multijoueur de Gears 5... on peut se demander ce qu'en pense John DiMaggio, le doubleur de Marcus Fenix, qui s'était moqué d'une personne du public qui cherchait à connaitre la sexualité de l'héroïne de Gears 5 lors d'un panel tenu au dernier e3 :Détail cocasse, certains joueurs qui ont réagi à cette news se sont naturellement plaints de se sentir exclus à cause de l'absence de drapeau hétérosexuel qui les prive de pouvoir également affirmer leur identité en exhibant avec fierté leur orientation sexuelle dans le multijoueur.Les partisans des drapeaux de fierté LGBTQI+ présents dans Gears 5 arguent qu'ils participent à un combat bienveillant, certains détracteurs quant à eux répondent qu'il s'agit de propagande ou de "pinkwashing". Quoi qu'il en soit comment justifier cette hiérarchisation des luttes ? Proposons également le drapeau féministe, celui de Black Lives Matter, de l'UNICEF, la WWF, Amnesty International, la lutte contre les armes à feu...Quelle idée merveilleuse de s'entretuer sur le multi de Gears 5 tout en exhibant des drapeaux censés faire progresser la justice sociale et la bonne causeAttention toutefois à ne pas trop tirer sur les joueurs qui arborent des drapeaux de fierté LGBTQI+ au risque de vous faire traiter d'homophobes, transphobes, non-binairophobes, bisexuelophobes, fluidophobes, pansexuelophobes... Les joueurs hétéros sont prévenus !