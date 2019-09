Bonjour la communauté.

Jeudi, j'allume ma switch pour faire la MAJ de Smash et DL le Kirby, rien à signaler.

Aujourd'hui, alors que je veux tester Banjo avec mon fils, le petit n'arrive pas à se connecter.

On se rend compte que le Joy-con droit ne répond pas (celui initialement sur la console dockée).

Enfin, il répond partiellement :

- aucun souci avec le stick directionnel, même en pression ;

- la manette est bien détectée lorsqu'elle est sur la console, ou lorsqu'on l'allume ;

- aucun bouton (A, B, X, Y, R, ZR, SR, SL, PLUS, HOME) ne répond sauf lorsque le Joycon est éteint, une pression allume la manette.

La manette n'est pas tombée, et je n'ai pas vu ce problème sur le net.

A part "Achète une nouveau Joycon", est-ce que quelqu'un verrait une solution ?

Merci