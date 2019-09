Sora78 après avoir posté un commentaire positif sur un article du groupe Gears of War.

Giusnake qui défend encore une exclu One mais qui n'y jouera jamais.

Zboobi dès que le troll est bien gras et juteux.

Une pensée pour les possesseurs de One FAT & S.

Niflheim tente d'expliquer que Killzone Shadow Fall n'a rien à envie au titre de The Coalition.

Ducknsexe et son soit disant intérêt pour la One.

Biboys et Minbox (alias Minboys) à défaut de jouer en coop sur PS4.

Diablo en attendant la fin de l'embargo et qui appréhende de revivre la même souffrance qu'avec Crackdown 3.

Ryoporterbridges attend le prêt d'une One X pour faire le jeu qu'il "encense" depuis des mois.

Who likes this ?

posted the 09/06/2019 at 04:46 PM by gat