Let's Play

Si vous cherchez un petit jeu multijoueur sympa, pensez à Heave Ho, un jeu indé basé sur la physique et la coopération entre les joueurs ! J'y joue avec AYAN, qui a fait plus de 8.000km pour cette partie anthologiqueJe m'excuse par avance pour la qualité du son : j'ai un gros soucis sur ma TV, et j'avoue ne jamais avoir fait de prise de son avec 2 joueurs, sans compter que mon couple Avermedia/OBS a décidé de planter en ne capturant pas le son du jeu (du coup, je fais passer le son via le "son de windows" au lieu de le capturer directement de la carte, si quelqu'un connait une astuce pour régler ce problème sans redémarrer le PC je suis preneur) ^^ !Heave Ho est disponible dès maintenant à 9,99€ sur Nintendo Switch !