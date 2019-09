La presse américaine a publié ses critiques de Ça : Chapitre 2, la suite et fin du succès horrifique de 2017 adapté de l'œuvre culte de Stephen King !Deux ans après la sortie de Ça au cinéma, l'infâme clown Grippe-Sou fera son retour dans une semaine dans les salles obscures pour son ultime affrontement contre le club des losers (désormais adulte) dans Ça : Chapitre 2. En attendant de découvrir le film au succès presque déjà assuré (le premier opus avait rapporté 700 millions de dollars), les journalistes américains ont dores et déjà publié leurs critiques du long métrage d'Andy Muschietti. Des premiers avis qui sont plutôt mitigés et en dessous de ceux du premier chapitre, le film ayant actuellement une moyenne de 79/100 sur Rotten Tomatoes (86/100 pour le premier) et 60/100 sur Metacritic (69/100 pour le premier).Quelques exemples :The Hollywood Reporter : Deux fois plus d’acteurs que dans le premier mais beaucoup moins satisfaisant aussi.Bloody disgusting : Si vous cherchez un divertissement qui vous fasse crier et sursauter, Ça 2 est probablement la montagne russe que vous recherchez. Mais si vous cherchez une bonne suite au premier chapitre, qui mélange savamment l’horreur avec l’émotion, vous serez probablement un peu déçusNew York Post : Un film d’aventure extrêmement satisfaisant, et souvent flippant.Geeks of Color : Andy Muschietti a fait un travail génial. Il a non seulement respecté le matériau d’origine, mais il a aussi injecté de belles idées dans cette adaptation de ce classique de Stephen King. Si vous êtes, comme moi, un fan du premier film, vous allez adorer celui-ci.USA Today : Skarsgard trouve de nouvelles façons de vous faire paniquer, même de manière étonnamment humaine.IndieWire : C'est beaucoup moins amusant ou effrayant la deuxième fois.ScreenCrush : Le seul truc flippant de ce film c'est sa longueur. Ouille celle làEntertainment Weekly : Le problème avec ce Chapitre 2 est qu’il est interminable. Il dure encore, et encore.The Playlist : En dépit de quelques blagues mal placées, de décisions créatives douteuses, et de nombreuses inconsistances, Ça 2 offre une des plus belles et émouvantes conclusions. Ça n’est pas aussi réussi que le premier, mais Muschietti parvient à clôturer l’aventure du Club des Losers avec un film flippant et touchant.The Guardian : C’est tellement long et inutile : au bout de trois heures, nos héros commencent enfin à assumer une solennité aux yeux vitreux, comme les diplômés de Poudlard ou la Communauté de l’Anneau.