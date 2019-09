Après A Plague Tale innocence, c’est au tour de Control de me surprendre à bien des égards. Pourtant étant bon client des prods Remedy, je n’attendais pas du tout Control, son premier trailer diffusé à l´E3 me faisait trop penser à Quantum Break niveau DA, jeu que j’ai trouvé ultra moyen.Mais en fait il n’en est rien, je prends un plaisir énorme à le parcourir, les couilles de Remedy quoi! Les mecs te sortent un AA avec un budget avoisinant les 20/30 millions d’Euros avec un éditeur pas forcément énorme (505 games) mais te font un jeu au lore, au background aux petits oignons, un moteur physique dantesque, une réalisation et une DA hyper soignée. Le gameplay n’est pas en reste non plus, c’est trés jouissif. Le côté cryptique et Meta du jeu est vraiment top, et l’ecriture de Sam Lake est aussi au rendez-vous. Je ne parle pas des innombrables références aux jeux passés du studio, la cerise sur le gâteau. Alors oui le jeu rame parfois méchamment (plutôt rare sur Pro), les collectibles sont un peu trop nombreux, les checkpoint à la Darksoul casse couille mais franchement un jeu comme ça qui sort de la masse c’est un grand oui. Je ne l’ai pas encore fini mais vraiment je m’éclate, et j’espere que Control se vendra bien! Si Sony rachète ce studio ça pourrait faire mal sachant que la Philosophie de Remedy et des autres studios Sony a vraiment de grosses similitudes.