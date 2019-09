Nous avons reçu beaucoup d'éloges de la part des joueurs ainsi que de très bons commentaires pour la version remastérisée.

Étant donné que la réaction de l'Occident a été très bonne concernant Grandia, nous avons décidé de sortir le jeu au Japon et le nom " Grandia " s'est retrouvé #1 des tendances (twitter?). J'ai été vraiment surpris de voir ça quand je me suis réveillé."

Grandia n'est pas un titre que j'ai lancé personnellement, mais j'ai beaucoup de respect pour cette oeuvre. Si nous faisions un nouveau Grandia, je voudrais qu'il s'intègre bien à la série originale et l'améliore, ce qui me met beaucoup de pression... En regardant les aspects RPG de la saga, je dois trouver un moyen de créer quelque chose qui pourra satisfaire les joueurs.

Récemment, GungHo Online a sorti Grandia HD Collection sur Nintendo Switch et PC. Cette version remastérisée du jeu a amélioré les textures et ajouté le doublage japonais ainsi que la traduction fr du II.Cependant, peu de choses ont été dites sur un potentiel remaster de Grandia III ou du retour de la série avec un Grandia IV. Lors d'une interview avec Kazuki Morishita, PDG de GungHo, nous avons demandé comment s'était passé l'accueil pour Grandia HD CollectionA propos des remaster de (Grandia III et Xtreme) Morishita-san nous a fait savoir qu'ils étaient en train d'y réfléchir en interne, suite aux nombreuses réactions des joueurs.Concernant un nouveau départ pour la franchise,Grandia (IV) Morishita-san nous répond :