Brigandine: The Legend of Runersia, suite du T-RPG PS1, a été officiellement annoncé sur Switch durant le ND japonais d'hier.Le jeu sortira mondialement au Printemps 2020.Une version PS4 semble aussi etre prévu selon le code source du site web du jeu.

posted the 09/05/2019 at 10:15 AM by guiguif