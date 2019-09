Science & Astronomie

Sonmiani

raïon Karaguinski

Il y a pas longtemps je suis tombé une vidéo sur Youtube (ci-dessous) mais elle était en anglais. Donc j'ai essayé de voir si je pouvais trouver un article en Français et bingo, je l'ai trouvé bon je n'ai pas tout recopier mais l'essentiel est là je vous invite évidement à voir la vidéo si l'anglais ça vous parle ou lire l'article en question.Selon vous ? Quelle est la plus longue ligne droite que vous puissiez naviguer sans toucher la terre ?Et bien en 2012, un utilisateur du site, poste une carte du monde en affirmant qu’il y a tracé le plus long trajet sur les eaux en ligne droite qu’il soit possible d’effectuer. Il aurait obtenu ces données sur, toutefois, personnes ne possède de preuve que ces allégations sont correctes. Ce n’est qu’aujourd’hui que des chercheurs viennent confirmer cette estimation.Lorsque l’on voit ce parcours sur un planisphère, il se présente comme une courbe partant du, longeant l’Ouest de l’Amérique, plongeant sous la Terre de Feu et la pointe de l’Afrique, avant de rejoindre la mer d’Arabie et leen se glissant entre le Mozambique et Madagascar. Bien entendu, une fois reportée sur un globe en trois dimensions, cette boucle prend tout son sens : il s’agit du plus long trajet en ligne droite qu’un humain puisse faire sans toucher terre.En tout, ce sont pas moins deque vous devrez parcourir à bord de votre frégate ou de votre skipper afin de relier la ville pakistanaise deau, situé dans le kraï du Kamchatka, à l’est de la Russie. Un voyage qui vous mènera au travers des eaux du Pacifique, au sud de l’océan Atlantique, jusque dans l’océan Indien et la mer d’Arabie.A quand une simulation maritime pour faire ça ? Car en vrai je me verrais pas faire ça et vous ?