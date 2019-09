Décidément, Astral Chain, dernière pépite de Platinum Games fait beaucoup parler de lui et malheureusement, pas pour ses grandes qualités.En plus de se faire mal noté sur Metacritic par des pleureuses qui se sont rendus compte que c'est une exclusivité Switch, voilà qu'un fan demande à Hideki Kamiya (superviseur du titre) la raison pour laquelle AC n'est pas sorti sur PS4 et si il ne déteste pas la console de Sony à tout hasard...Comme d'habitude, la réponse de Kamiya est sans appel (et mesuré en comparaison à ses réponses habituelles!!)Ce qui donne (grosso-merdo):"Pourquoi... ce serait géant d'avoir Mario, Zelda et Metroid (sur PS4) aussi mais...A propos de si je déteste la playstation... je suis juste un développeur payer pour remplir mes obligations mais je ne sais pas, peut-être vous devriez essayer de demander à mon éditeur et investisseur Nintendo?"Triste de voir des joueurs avec de nombreuses bonnes exclues sur leur console (la ps4 en l’occurrence) verser des torrents de larmes parce que la concurrence arrive à en avoir une bonne.J'imagine la catastrophe si Nintendo annonce plusieurs exclues d'éditeurs dans un seul Nintendo Direct... ça fera le même effet que la canicule sur les seniors, dégraissages sévères.Allez, rendez-vous à la prochaine polémique...