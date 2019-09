Anecdotes

Cet article contient des spoils concernant Chrono Trigger !!

- Crono et les autres devaient vivre dans un monde ressemblant à une fusion du Japon médiéval et de la Hollande. Les maisons étaient longues et possédaient un style japonais avec des moulins à vent. Dans le jeu final, aucun de ces éléments est présent et cela expliquerait pourquoi Chrono utilise des katanas.



- Une zone avec des statues zélandaises faites de cristal devait être présente, mais pour une raison inconnue, cette zone a été retiré.



- Le combat contre Tyrano devait être très différent du combat de la version finale.



Vidéo de Chrono Resurrection.

--------------------------------------------------------------------------------

Spoiler :



Le Time Devourer est Lavos de Chrono Trigger.



À un moment dans le jeu, Leah dit qu’elle nommera son enfant “Ayla”, cela peut vouloir dire deux choses. La première est que Leah est en fait la mère d’Ayla dans Chrono Trigger, la deuxième est qu’il s'agit simplement d’une référence au personnage du premier jeu.

Un endroit appelé Singing Mountain a été supprimé au cours du développement. Ce lieu devait correspondre à la période préhistorique. Une musique portant le même nom que la carte a été retrouvé dans les fichiers du jeu. Ce niveau a été retiré au cours du développement car le donjon ne contenait que peu de choses et car il ne faisait pas avancer l’histoire.Le coffre derrière le comptoir de l'auberge Truce Inn contient 57,342G. Cependant, ce coffre ne peut être atteint sans tricher. Il est probable que les développeurs l’ont utilisé afin de faire des tests.Massato Kato a déclaré dans une interview à Chrono Trigger Ultimania que lui et Yuji Horii avaient l’intention que Crono reste mort après le chapitre du Ocean Palace. L’équipe du héros devait alors remonter le temps afin de retrouver Crono avant la foire du Millénaire pour terminer la quête, puis le ramener chez lui. Square trouva ça tellement triste qu’ils firent écrire l’intrigue du clone pour le sauver.Deux soldats appelés Biggs et Wedge apparaissent dans Chrono Trigger en tant qu’employés dans la Tente des horreurs. Il s’agit en fait d’une référence à Star Wars et à Final Fantasy VI. Un numéro de V-Jump affirme avec humour qu’après que Tritoch les ait fait disparaître de Final Fantasy VI, ils se sont retrouvés dans la dimension de Chrono Trigger et ont été trouvés par Norstein, qui leur a donné leur nouvel emploi.Il est possible de comparer la version finale et la version qui était en cours de développement grâce aux articles d’avant-première de V-Jump.Malgré l’apparence gigantesque et sa puissance, le coeur de Lavos est minuscule. Dans la bataille finale, le joueur est amené à croire que la créature centrale est le noyau, alors que le véritable noyau est en fait sur la droite.Dans la version nord-américaine, les trois boss que vous combattez dans la tour d'Ozzie portent les noms de musiciens célèbres : Ozzy Osbourne de Black Sabbath, Slash de Guns n Roses, et Flea de Red Hot Chili Peppers. Il y a même un PNJ qui dit que "ce sont des démons maléfiques et sourds".Les noms japonais d'Ozzie, Slash et Flea sont, respectivement, Vinaigre, Soysau (sauce soja) et Mayonnai (mayonnaise).Le rire de Norstein Bekkler est le même que celui de Kefka Palazzo dans Final Fantasy 6.Après avoir terminé le jeu, vous avez la possibilité de recommencer en utilisant tout ce que vous avez obtenu lors de votre première partie. Dans cette partie, si vous affrontez le méchant au tout début du jeu, vous découvrirez une fin secrète où vous rencontrerez les développeurs du jeu.Deux fangames à but non-lucratif ont été interdit par Square Enix.Le premier était Chrono Resurrection, un remake 3D de l’original pour PC, Xbox, Gamecube et Nintendo 64.Le second était Chrono Trigger: Crimson Echoes, une hack rom du jeu original qui a servi de suite cinq ans après.Les deux projets ont été annulés en 2004 et 2009, après que ces fans aient reçu une lettre de cessation et d’abstention de Square Enix.L’arme principale de Serge, Sea Swallow, est censé être un hommage au jeu Ninja Gaiden de NES, ce dernier est un jeu sur lequel le producteur de Chrono Cross a également travaillé. Le nom de code d’Irene Lew dans Ninja Gaiden était Sea Swallow.En New Game Plus, le joueur peut participer à un combat optionnel contre Slash, Ozzie et Flea de Chrono Trigger.Grobyc est un cyborg, et son nom est juste le mot "cyborg" à l’envers.Le nom d'Orlha vient du nom irlandais Orlagh, qui signifie "princesse dorée". Évidemment, le nom semble faire référence à la couleur des cheveux d’Orlha.Chrono, Marle et Lucca font leur apparition à Opassa Beach. En utilisant Amulette Astrale, vous pouvez parler au casting original de Chrono Trigger.Magus devait apparaître dans Chrono Cross, mais cette idée a été mise de côté, car Square Soft pensait que son histoire serait trop difficile à intégrer dans le jeu. Ce personnage a finalement été remplacé par Guile.