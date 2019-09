Sony semble avoir retenu la leçon avec le cell puissant mais difficile a maîtrisé. Tout ça est bénéfique pour tout le monde avec des temps de développement plus court. Le lien ci-dessous : https://www.jeuxvideo-live.com/news/le-cpu-de-la-ps5-facilite-la-vie-des-deeveloppeurs-95253

posted the 09/02/2019 at 02:55 PM by biboys