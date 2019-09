Vous souvenez-vous de l'un de mes articles sur Teppen un jeu de cartes en temps réel inspiré des personnages de Capcom? Aujourd'hui marque l'arrivée de la mise a jour : Day of Nightmares.Les cartes de Resident Evil 3 Nemesis et Resident Evil Operation Raccoon City sont ajoutées a ce jeu de cartes made in Capcom.Pour les rumeurs a gauche et a droite, Patricia Ja Lee (voix officielle de Jill) a bel et bien doublé un personnage dans les locaux de Capcom.Les fans pensent immédiatement a Resident Evil 3 Nemesis a la sauce RE Engine et que le développement du jeu aurait commencé en plein chantier de Resident Evil 2 Remake, ce qui ne serait pas impossible, les deux volets se ressemblent énormément, mais hélas ce n'est pas si sur car Patricia Ja Lee a bien doublé Jill Valentine mais pour le jeu de cartes Teppen et non pour un nouveau Resident Evil.Dans tous les cas, Resident Evil 3 Nemesis est l'unique volet a ne pas être sortie sur les consoles actuelles (hors spin-off) et qu'une sortie prochaine en 2020/2021 est plus que probable.Voici le trailer de Teppen Resident Evil Day of Nightmares qui mise énormément sur Jill Valentine et Operation Raccoon City :Pour les rumeurs sur Resident Evil Resistance, le jeu serait bien un survival-action-horror en coopération a la troisième personne (du outbreak en formule action, j'insiste sur le Outbreak car c'est bien Valve qui a pompé la formule avec son Left 4 Dead et non l'inverse), le jeu se déroulera aussi dans un Raccoon City linéaire et qu'une date de sortie serait envisageable en janvier 2020 (le mois de Capcom depuis quelques années maintenant), ou en juin 2020, ce qui ne serait pas impossible encore une fois, pour information Umbrella Corps était sortie en juin 2016.Enfin encore un petit détail, le titre définitif du jeu ne sera pas Resident Evil : Resistance mais un tout autre nom (Outbreak Reboot ? File 3 ?).Dernière rumeur, Resident Evil Operation Raccoon City Remastered pourrait être annoncé prochainement (au TGS? ), comme vous avez pu le voir dans le trailer au-dessus, les personnages et les différentes situations de ce spin-off sont retranscrits dans le trailer et des cartes sont dédiées aux personnages de ce spin-off, a savoir que le jeu n'a jamais eu de Complete Edition sur PS360 a l'époque.Réponse sur tout ça, le 9 septembre a 17H.