Jeu terminé une première fois, c'est donc mon second run. On découvre maintenant le Mode Curator's Cut qui je le rappelle permettra de vivre des scènes avec des personnages différents, faire des choix et prendre des décisions qui influeront sur le scénario d'une nouvelle manière, et surtout découvrir des secrets et informations inédites pour mieux comprendre le mystère du jeu. Ce "mode" se débloque une fois le jeu terminé une première fois.Live :Rediff :Second Live et fin demain soir vers 21h/22h ....