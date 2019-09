Bon déjà mon personnageSinon le jeu est une bombe, c'est juste encore une fois une p'tite déclaration d'amour du jeu vidéo de la part de Platinum Game, du gameplay de dingue (Platinum oblige) avec des animations de ouf, une ost de qualité, une DA plus que réussi, de la mise en scène qui défonce, et en plus de cela, je crois que c'est l'un des plus beau jeu Switch, sur un écran 4k ça passe top, pas trop d'aliasing (mode jeu activé), bref je suis complètement fan du titre.