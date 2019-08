Je comprends pas pourquoi y en a qui font polémique avec Sony sur la censure alors qu'ils cachent seulement des seins et des culs.Sérieux on en a rien foutre de voir du cul ou non, alors oui la censure sur la version ps4 de devil may cry 5 est complètement débile mais c'est pas pour autant que le jeux est gâcher, y a seulement deux petits changements seulement sur les parties "un peu dénudé"Et quand je pense que certains disent carrément qu'ils vont boycotter PlayStation tout ça parce qu'ils n'ont pas eu leur dose de petites jap en petite tenue ou avec les seins à l'air. Si vous avez besoin de voir des gros seins dans un jeux allez sur pornhub et puis c'est tout.Mais bon chacun son délire hein...