Enfin un nouveau jeu, ça faisait un moment ...Man of Medan, acheté 14,99€ (Cdiscount).Je streamerai le jeu complet. Premier live ce soir aux alentours de 21h/22h sur :D'autres lives de 2h chacun suivront tous les soirs jusqu'au Jeudi 5 Septembre inclus. Je ferai un premier run (3 soirées) puis un second (3 soirées également) via le mode Curator’s Cut qui je le rappelle permettra de vivre des scènes avec des personnages différents, faire des choix et prendre des décisions qui influeront sur le scénario d'une nouvelle manière, et surtout découvrir des secrets et informations inédites pour mieux comprendre le mystère du jeu. Ce "mode" se débloque une fois le jeu terminé une première fois.Dans Man of Medan, cinq amis partent plonger en mer. Mais leurs vacances se transforment bientôt en cauchemar ...