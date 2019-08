Oui vous avez bien lu ... Selon AestheticGamer, insider fiable qui avait dévoilé a l'avance bien des choses sur RE7 et 2 Remake.



Project résistance serait bien RE3 Remake et pour les 4 images qui on fuite il s'agirait d'un mode bonus du jeux. nouveau en coop.



Imaginé un peu ... RE3R, son mode scénario classique plus un mode bonus du style de Ghost Survivor, mais où tu jouerai des survivants random en co-op qui s'appelerai "Outbreak".





RE3 va suivre la voie de RE2 un épisode réinventer plus qu'un simple Remake.



La source ci dessous :



https://gamerant.com/project-resistance-multiplayer-resident-evil-3-remake/?utm_content=buffer2df84&utm_medium=Social-Distribution&utm_source=GR-TW&utm_campaign=GR-TW