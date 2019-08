Interview In-Game de Krzysztof Chomicki – Carrion

c’est avant tout une ligne éditoriale indé qui sait faire le grand écart entre des jeux gores et poisseux commeet des titres conviviaux comme. Une prouesse avec un seul dénominateur commun : l’originalité.développé par les français depropose une formule coop jusqu’à quatre joueurs ou plutôt quatre patates avec de longs bras de chimpanzé et c’est tout ! Une gâchette pour chaque main et à vous d’essayer tant bien que mal de faire une chaîne « humaine » pour rejoindre l’objectif.La communication est de mise pour éviter de tomber dans le vide et d’exploser dans une giclée de peinture qui souillera vos partenaires. Et il faut dire que sans jambes, vos patates s’agrippent et s’agglutinent comme elles peuvent, quitte à parfois saisir le postérieur de votre adversaire au dernier instant avec de faux airs de Human centipede pour enfants. Éclats de rire assurés ! Le jeu sort le 29 août et Le Cartel Studio s’engage à produire du contenu supplémentaire gratuit avec de nouveaux modes de jeux. N’hésitez pas à consulter notre interview d’si vous voulez découvrir comment l’on peut passer deAutre bonne pioche du salon, le très attendudéveloppé en Pologne pardéjà l’origine de. Avec un tel pedigree, les amateurs d’hémoglobine devraient de nouveau trouver leur compte. Cette fois-ci, vous contrôlerez une abomination qui s’est libérée d’un labo. A vous d’éradiquer toute autre forme de vie qui pourrait vous faire obstacle, et de muter pour devenir toujours plus répugnant. Une véritable partition ponctuée des cris des malheureux qui croisent votre route et de giclées de sang façon Pollock. L’ambiance visuelle en pixel art comme sonore nous a convaincus. Vous retrouverez également notre entretien avecpour ceux qui aimeraient en découvrir davantage.