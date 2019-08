En ce moment je chôme pas entre les projets scolaires et personnels. Du coup, j'avais envie de me créer un serveur de streaming audio à la Spotify mais en mode selfhosted (auto-hebergement oui ma nouille). Je le fait tourner sur ma plate-form de test (un vieux PC en Core 2 Quad) mais un Raspberry peut parfaitement faire l'affaire pour tourner H24.Je suis tombé sur Airsonic qui est un fork de Subsonic. Programmé en Java, j'apprécie vraiment ce programme qui me permet d'écouter mes podcast et toute mes ost en local ou à distance (avec l'application subsonic sur Android notamment).Par contre qu'est-ce qu'il consomme bon sang. Si je met pas une limite dans les variables, il me bouffe au moins 1 go de RAM le cochonJ'ai réussit à le limité à 512 Mo ce qui est largement suffisant pour le vieux coucou qui le fait tourner.Sinon dans les nouveautés, il y a Funkwhale qui est programmé par un frenchy bien de chez nous qui à l'air d'avoir une interface bien user-friendly comme je les aimes. Quand j'aurai un peu de temps je ferait un retour dessus.