“La vision de l’équipe avec Gears 5 est de créer l’épisode le plus ambitieux et le plus profond de la franchise” explique Greenberg. Il continue : “je pense que les gens qui joueront à la campagne seront surpris par ce qu’ils verront. Ils trouveront des éléments de semi open world, différentes palettes de couleur dans la narration... à bien des égards, The Coalition avec Gears 4 avait montré que l'équipe pouvait faire un bon Gears of War. Sur le cinquième volet, notre vision est de pousser l’innovation”.



L’Inside Xbox spécial gamescom a aussi permis d’accueillir Bungie, le studio qui a créé Halo et Destiny. La situation n’est pas si anodine, puisque l'entreprise de Redmond ne se rendait plus aux événements Xbox à cause d’un contrat signé avec Sony sur les droits marketing de Destiny. “J’avais cette musique qui tournait dans ma tête, I’m coming home (il fredonne), à ce moment-là” s’amuse Greenberg. “Nous sommes dans la même ville, nous sommes voisins. C’est juste bien qu’ils soient désormais un studio indépendant. Nous savons qu’une grande partie des joueurs Xbox est fan de Bungie et joue à Destiny, et nous espérons que nous pourrons continuer à développer notre bonne entente dans le futur”.

“Oui, nous avons beaucoup de grandes licences” s'exclame le responsable marketing. Il continue : “toute la question réside dans l’équilibre entre faire revenir des licences existantes et en créer de nouvelles”. Sur cette génération, Microsoft a déjà pioché dans le catalogue de Rare avec Killer Instinct et Battletoads. Ces deux titres ont tous les deux été développés par des studios annexes (Double Helix/Iron Galaxy pour l’un, Dlala pour l’autre). Même si les bruits de couloir murmurent que la société britannique travaillerait sur un autre projet, Sea of Thieves reste au centre des attentions. Selon Greenberg, le jeu de pirates est la licence first party la plus populaire chez les joueurs Xbox. “Oui, nous écoutons les retours de nos fans à propos des licences qu’ils aimeraient voir. Nous verrons ce que le futur réserve. Mais pour le moment nous nous concentrons sur Battletoads et sur Sea of Thieves”.

“Nous voulons donner à nos équipes la liberté dont elles ont besoin” répond Greenberg. “Ninja Theory est un studio incroyablement créatif qui dispose de plusieurs équipes. Le groupe qui a conçu Hellblade n’est pas le même que celui qui développe Bleeding Edge. D’autres équipes travaillent sur d’autres projets dont nous ne pouvons pas encore parler. Mais nous sommes toujours impressionnés quand nous allons leur rendre visite”



"Je suis principalement impressionné par le fait de savoir ces gens ensemble, en train de développer leur vision. Être capable de construire une équipe de rêve pour fonder un nouveau studio est quelque chose d’assez unique. C’est un engagement sur plusieurs années, et nous avons hâte de montrer le fruit de leur travail."

“Si vous regardez où nous en sommes aujourd’hui dans le milieu des consoles de jeux, nous avons sorti la Xbox One X, une console très puissante capable d’apporter du jeu en 4K dans les salons. La même équipe est en train de bâtir le hardware de la Scarlett. Nous savons que notre public est à la recherche d’une boîte très puissante capable de fournir une expérience premium en termes de jeux vidéo”. Cependant, à propos de la puissance, il est impossible pour Microsoft de trop s’avancer par rapport à la prochaine PlayStation. “Nous pouvions dire que nous avions la console la plus puissante avec la Xbox One X puisque nous savions les spécificités techniques de ce qu’allait proposer la concurrence”. Le responsable marketing se veut rassurant sans pour autant promettre : “aujourd’hui pour la Scarlett, nous pouvons dire que c’est la console la plus puissante jamais faite de notre côté, que ce sera une super console de jeux orientée vers le futur, que nous avons rencontré beaucoup de développeurs pour être sûr de répondre à leurs attentes, et en cela, oui, nous sommes confiants en le fait d’avoir conçu une nouvelle bête”.