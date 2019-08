Nouveau cap atteint pour Forza Horizon 4, qui fêtera le 2 octobre prochain son premier anniversaire. Dans la dernière émission Forza Monthly, le Design Director Jon Knoles a confié que plus de 12 millions de joueurs ont arpenté les routes britanniques.



C'est 2 millions de joueurs supplémentaires par rapport aux chiffres communiqués en juin dernier. Comme toujours, difficile de savoir combien d'acheteurs réels se trouvent parmi ces "joueurs", une notion qui inclut les abonnés au Xbox Game Pass PC et Xbox One. Jon Knoles a toutefois précisé que plus de quatre millions de joueurs en moyenne jouent à Forza Horizon 4 par mois.



Depuis sa sortie, le jeu a fait l'objet d'un suivi copieux avec, outre les divers DLC payants, l'ajout d'environ 75 voitures déblocables sans coût supplémentaire simplement en jouant. Avec la mise à jour Series 13 publiée hier, de nouvelles Porsche ont notamment rejoint le garage.