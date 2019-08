Florent Gorges d' Omaké Book est allé, accompagné d'Alex Pilot , à la rencontre d'un Youtubeur Japonais dénommé Fujita . Superplayer reconnue au Japon, notre ami Fujita est un sacré personnage en plus d'un sacré collectionneur...

Like

Who likes this ?

posted the 08/29/2019 at 01:08 PM by mahatma