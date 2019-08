Fondé en 2007, l’éditeur français Dotemu sera-t-il le nouveau Devolver ? Avec une fibre résolument rétro, cette année encore l’ambiance était accueillante sur le petit stand de l’éditeur. Au menu, des suites aux licences légendairesetreprend du service avec des matchs de frisbees survoltés et quelques nouvelles subtilités de gameplay que vous apprécierez lors du match que nous avons filmé entre deux des développeurs. Déjà présenté à l’EVO, on ne doute pas que les joueurs chevronnés sauront proposer un spectacle à la hauteur de l’ancien volet.Quant à, une suite là encore dans la lignée des derniers opus. Du scrolling horizontal où l’on tabasse des ennemis avec tout ce qui nous tombe sur la main, du couchcoop (et du friendly fire), voilà la formule bien connue d’un beat them all qui n’a plus à faire ses preuves. Vous retrouverez également notre interview de Julian, background artist qui a su commenter la partie manette en mains. Un bel exploit qui s’est tout de même soldé par un joli game over au boss final ! Cette démo corsée en mode de difficulté élevée laissait présager un challenge de taille. Si vous aimez les années 90, nul doute que vous devriez trouver chaussure à votre pied.L'article : https://www.homecinema-fr.com/video-gc2019-interviews-streets-of-rage-4-et-windjammers-2-du-stand-dotemu-retours/Notre avis + une vidéo de gameplay par les dev :