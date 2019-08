Une première vidéo officiel vient de tomber sur Samurai Shodown Switch, on peut constater que ça reste très fidèle aux autres versions malgré quelques légères pertes (textures, modélisations...)La jaquette à également été diffusé, et c'est plutôt jolie également:Et les premières images officiels du jeu...Rendez-vous le 12 décembre 2019 (au japon pour le moment!) pour trancher, "ou vous le voulez, quand vous le voulez!"...MAJ: Ils refont le coup d'une édition collector avec une vrai box Neogeo.... les salauds, ils auront mon pognon!!

