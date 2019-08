Ubisoft est un éditeur et développeur majeur dans le paysage vidéoludique, et pendant longtemps, il proposait ses jeux sur PC via Steam, une plateforme appartenant à Valve qui prend 30 % sur chaque vente, ne laissant que 70 % aux studios.



Epic Games est venu bousculer tout cela avec un ratio de 12% / 88 % bien plus intéressant pour les développeurs et éditeurs, Ubisoft a donc décidé de ne vendre ses jeux dématérialisés sur ordinateurs que via l'Epic Games Store (outre sa propre boutique Uplay, évidemment), ce qui a fâché les fans. Yves Guillemot s'est déjà exprimé sur le sujet, mais le vice-président des partenariats Chris Early en remet une couche dans un entretien avec le New York Times :



"Le modèle économique qu'ils ont, c'est irréaliste. Ça ne reflète pas le monde tel qu'il est en termes de distribution de jeux."



Il est désormais clair qu'Ubisoft n'est pas prêt de faire machine arrière, il compte bien rester sur l'Epic Games Store, mais invite aussi les joueurs à se tourner vers Uplay, surtout avec l'arrivée imminente du service Uplay+.