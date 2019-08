Le meilleur jeu de combat à l'arme blanche, disponible depuis juin dernier sur PS4 et Xbox One, arrivera sur Switch le 12 décembre 2019 avec la promesse d'un jeu en 60fps (pas de précision à l'heure actuelle sur les résolutions en mode portable et dock, les rageux sont déjà convaincus que ça tournera en 480p en portable et 720p sur tv...)



Si rien n'a été précisé sur la disponibilité du season pass 1 (qui à été offert durant une courte période sur les autres consoles!), on sait que les 1ers acheteurs pourront télécharger Samurai Shodowon 2 dans sa version Neogeo Pocket.







On devrait en savoir plus très bientôt (durant le TGS certainement!), et on nous confirme également que Samurai Shodown Neogeo Anthology fera parler de lui et sera disponible en 2019.