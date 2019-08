Jeux Vidéos

1983

Dreamcast

Switch



(Overwatch un jeu sur PC mais pouvant aussi être sur console démontrant la pluralité du soft) (Overwatch un jeu sur PC mais pouvant aussi être sur console démontrant la pluralité du soft)

Stadia



(Google & Stadia révolution ou Désillusion ? Ici Assassin's Creed Odyssey sur smartphone) (Google & Stadia révolution ou Désillusion ? Ici Assassin's Creed Odyssey sur smartphone)

F-Zero

Le jeu vidéo est maintenant un médium qui est aujourd'hui assez vieux pour avoir connus plus phase et grand moment dans sa vie decomme par exemple le crash du jeu vidéo enou encore la disparition deaprès la(R.E.P.).Cependant malgré les hauts et les bas je trouve que cette génération a vue le retour en force des japonais sur la scène avec une meilleur maîtrise des outils mis à leur disposition et à ce jour le joueur dispose d'une offre que j'oserais qualifié de plus riche jamais proposé depuis l'époque de la générationLe joueur dispose d'un large spectre de choix allant duau console deetmais également d'un format hybride portable avec la, sans oublier le mobile avec les Smartphone. Le tout pouvant être complémentaire.Néanmoins je dirais que la seule ombre à ce tableau idyllique est pour ma part l'arrivé du(Je te regarde toi) qui à mon sens va impacter l'occasion voir le faire disparaître et ça c'est quelque chose en tant que joueur je ne souhaite pas car le jeu vidéo ce doit être pluriel y compris dans sa méthode de consommation.Avez vous un sentiment similaire au moins ou pensez vous que cette génération toute plateforme confondu aurait put être meilleur ? Avez vous un manque de quelque chose ?Pour ma part sur cette questionmes petits s'il vous plait un petitmerci.Aussi quel sont vos inquiétudes pour l'avenir ?