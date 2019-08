C'est confirmé par, l'acteur qui a joué Saul Goodman dans la sérieannonce que le film "Breaking Bad" avait déjà été tourné. Il l'a révélé au cours d'une interview accordée aua officiellement dévoilé la nuit dernière la date de sortie de "El Camino", cette suite à la série culte est prévue pour le 11 octobre prochain et sera centrée suraprès le final de la saison 5.On rappelle que ''El Camino'' est écrit et réalisé par, de quoi rassurer les sceptiques sur le projet.

"J'ai entendu tellement de choses différentes à ce sujet, mais je suis enthousiasmé par ce film Breaking Bad. J'ai hâte de le voir. Je ne sais pas ce que les gens savent ou ne savent pas. J'ai du mal à croire que vous ne sachiez pas que le film a déjà été tourné... Oui, c'est déjà fait ! Mais comment est-ce que ça peut rester un secret ? Ça me dépasse, mais c'est le cas. Ils ont fait un travail incroyable pour réussir à garder tout ça secret."

