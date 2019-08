L’après Telegram souhaité par les autorités s’organise. Depuis le 17 avril, les agents des services de l’État peuvent se rendre sur Google Play ou l’App Store et télécharger Tchap. Il s’agit d’une application mobile de messagerie instantanée, gratuite, qui doit désormais acheminer les communications internes de l’État. L’objectif ? Éviter de passer par des solutions étrangères, comme WhatsApp ou Telegram.Tchap n’est pas un logiciel destiné au grand public : pour s’inscrire sur la plateforme, il faut disposer d’une adresse de courrier électronique officielle (de type @gouv.fr) à son nom et il faut en outre que la structure administrative dans lequel l’agent travaille soit ouverte à Tchap. Il est toutefois possible de s’inscrire avec un autre mail, via un lien d’invitation qui doit être envoyé par une personne déjà membre.Suite de l'article : https://www.numerama.com/politique/482073-lapres-telegram-avec-la-messagerie-tchap-la-france-regagne-sa-souverainete.html Tchap est basé sur le protocole Matrix qui est utilisé par l'application de messagerie Riot (dont est issue Tchap)