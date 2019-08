*Meilleur jeu du salon : Dreams



*Meilleur jeu original : Dreams



*Meilleur jeu d'action/aventure : Blacksad Under the Skin



*Meilleur jeu d'action : Doom Eternal



*Meilleur jeu familial : Concrete Genie



*Meilleur jeu de course : Grid



*Meilleur jeu de rôle : Wasteland 3



*Meilleur jeu de simulation : Planet Zoo



*Meilleur jeu de sport : Champions



*Meilleur jeu de stratégie : Desperados III



*Meilleur jeu Xbox One : Gears 5



*Meilleur jeu Switch : The Legend of Zelda : Link's Awakening



*Meilleur jeu PS4 : Dreams



*Meilleur jeu PC : Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint



*Meilleur jeu mobile : Battle Chasers : Nightwar