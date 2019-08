1. Les interactions entre Cloud et Barret



Dans l’original, la mission d’introduction du jeu établissait en quelques lignes de dialogue la relation tendue entre Barret, chef du groupe de résistance Avalanche, et Cloud, un ancien SOLDAT et désormais mercenaire pour le compte d’Avalanche. Le remake s’étend davantage sur les frictions entre les deux personnages, grâce à de nombreuses cinématiques insistant sur la méfiance de Barret vis-à-vis de l’ancien employé de la Shinra. Leurs échanges sont aussi étonnamment drôles, à cause de la froideur de Cloud qui offre un contraste parfait au tempérament explosif de Barret. Ces deux-là forment un duo que nous avons hâte de redécouvrir.





2. Les autres membres d’Avalanche ont aussi été approfondis



Jessie, Biggs et Wedge sont les membres d’Avalanche qui apparaissent pendant la mission de sabotage du réacteur n°1. Ils ont eux aussi droit à plus de lignes de dialogue et d’interactions pendant l’infiltration, ce qui affine leurs personnalités respectives. (Remarque : en fonction de la situation, des lignes de dialogue assorties au reste de l’interface apparaissent à gauche de l’écran si vous êtes hors de portée pour entendre.) Même lorsque les personnages parlent peu, les expressions faciales et le langage corporel des nouveaux modèles 3D sont incroyablement réalistes et éloquents.





3. Vous verrez des moments de la mission encore jamais vus auparavant



L’embellissement de l’original entrepris par le remake ne s’arrête pas à l’histoire. Pendant sa présentation, Kitase-san a expliqué que certains passages de la mission d’Avalanche étaient davantage suggérés que montrés dans l’original. Ces moments (par exemple lorsque le groupe pénètre par effraction dans une zone protégée par un grillage pendant leur infiltration) sont maintenant inclus. Cela ajoute plus de substance à la mission, ainsi que de nouveaux détails au design de la ville.

4. Midgar est plus vivante et animée que jamais



Le nouveau look de Midgar sur PS4 est tout simplement stupéfiant. Qu’il s’agisse du magnifique panorama de la ville tentaculaire, reflété dans la fenêtre d’un quai de gare, ou du ruban de balisage jaune vif indiquant des câbles au sol dans les zones de chantiers, le niveau de détails est tout bonnement époustouflant. La moindre brique, le moindre échafaudage relatent l’histoire de la ville.





5. Découvrez les stratégies marketing de la Shinra



Avant de tester le jeu, une vidéo nous apprend à nous familiariser avec les nouvelles mécaniques de combat. Ce qui est amusant, c’est qu’elle est insérée dans l’univers même du jeu : tout commence avec une vidéo promotionnelle de la compagnie Shinra présentant Midgar comme une ville idyllique, avant que l’opération marketing ne soit interrompue par Jessie, la hackeuse d’Avalanche, qui vous fournit le didacticiel pendant que la Shinra essaie de contrer sa cyber-attaque.





6. Tous les réacteurs Mako ne sont pas identiques



On pourrait supposer l’intérieur des réacteurs de la Shinra est toujours le même pour les huit stations qui entourent et alimentent Midgar, étant donné la ressemblance entre celles-ci. Mais ce n’est pas le cas, et il s’agit d’une nouvelle pépite introduite par le remake. En réponse à l’exaspération de Barret lorsqu’il constate que Cloud ne sait pas se repérer à l’intérieur des réacteurs alors qu’il avait été engagé dans ce but, Cloud répond que chaque réacteur a une structure différente. Heureusement, pour prétendre à sa paie, il peut compter sur sa super épée.

7. Cloud a droit à deux versions de son attaque standard...



Attaquer les ennemis en appuyant sur la touche Carré remplit votre jauge ATB. Il faut la remplir le plus vite possible pour pouvoir utiliser vos capacités spéciales. Mais il existe aussi une version plus puissante de cette attaque standard, et qui permet de remplir plus vite la jauge ATB. Pour cela, il suffit de maintenir Carré appuyé pendant quelques secondes.





8. ...et à une capacité spéciale unique qui inflige plus de dégâts



En plus de leurs attaques et sorts ordinaires, chaque personnage pourra utiliser une capacité unique, activable via la touche Triangle. Pour Cloud par exemple, elle le fait passer du mode « Operator » au mode « Punisher », un style de combat plus agressif, plus puissant et avec une plus longue portée d’attaque. La contrepartie ? Vous êtes bien plus lent.





9. Cassez tout, on ne sait jamais



Les coffres seront toujours présents, bien que leur design ait été repensé pour mieux correspondre au style unique de Midgar. Mais vous trouverez aussi des caisses et des tonneaux de la Shinra disséminés un peu partout dans la plupart des zones. Cassez-les avec votre Épée broyeuse pour obtenir du butin. En effet, la plupart contiennent des objets.

10. Des matérias si belles et scintillantes



Dans Final Fantasy VII, les trous dans les vêtements et les armes ne sont pas le signe d’une mauvaise manufacture, bien au contraire. Il s’agit d’endroits où vous pouvez incruster des matérias, ces pierres mystiques qui vous confèrent des capacités magiques. À chaque type correspond une couleur. Et dans ce remake, les matérias ne seront plus confinées au menu : si vous examinez votre personnage, vous pourrez apercevoir les matérias dont il est équipé. Si vous les regardez d’assez près, vous pourrez voir scintiller une lumière à l’intérieur.





11. La chaleur du combat



Comme nous l’avons dit, ce sont les petits détails qui révèlent l’extrême soin que Square Enix apporte au remake. Barret attaque exclusivement à distance, avec son bras-fusil. Vous pouvez maintenir Carré appuyé pour mitrailler en continu l’ennemi que vous avez ciblé. Si vous observez bien le bout de son fusil après que Barret a cessé le feu, vous pourrez apercevoir une faible lueur orange, qui s’éteint lorsque le canon refroidit.