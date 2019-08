Je ferai en sorte de vous proposer les dramas japonais & coréens qui vaut le coup d'être regardé. Par contre, ça arrivera quand ça arrivera ... au minimum une fois par mois, au max 2. En fait, je laisserai le temps aux personnes de regarder le drama que je propose avant d'en suggérer un autre.Un groupe d'élite de jeunes guerriers intègres et formés aux arts martiaux découvre l'amour et l'amitié à Silla, pendant la période ancienne des Trois Royaumes de Corée.Dispo sur Netflix : https://www.netflix.com/title/80196931 Épisodes : 20Durée par épisode : 1hJe pars du principe qu'on regarde 1 épisode par jour (c'est ce que je fais), donc je vous laisse regarder les 20 épisodes, vous en avez pour trois semaines. Je vous le conseille. Prochain drama fin septembre.

posted the 08/24/2019 at 09:28 AM by ioop