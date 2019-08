Anime

Il y a quelque temps, lors de la sortie de Saint Seiya Netflix, j'ai reproché à pas mal de gens de critiquer la série avec des argument bidons, juste car le changement les destabilisaient.



Et en faisant ça, je me suis demandé si je n'avait pas réagit pareil avec la saison 2 de Saint Seiya Omega que j'avais detesté alors que j'avais trouvé la saison 1 très sympa.



J'ai donc decidé de me refaire cette saison 2 à froid pour voir si passé le choc de la première diffusion, c'est si mauvais que ça.



Alors pour l'instant après les 3 premier episodes(52,53,54), il est temps d'une petite review des 3 episodes.



alors, on va commencer par les mauvais points qui ne se sont pas effacés:

1.Graphiquement c'est moche sur 70% des plan, le niveau technique de la série est pire que les pire moments de DBS, les episodes les plus beau sont au niveau des episode les plus laids de la saison 1. Et en dehors de quelques gros plan, on ne se dit jamais "c'est beau"

2.Subaru est un sidekick comique énervant et useless

3.Le design des new cloth est une horreur, non seulement c'est une horreur à animer tant ils sont chargés, mais en plus le design est laid et infantile(avec le besoin de mettre la tête de l'animal totem sur le torse+ le plastron), plus que jamais on dirait un design de série pour gosse genre power ranger ou kamen rider.

4.depuis le 2, on rentre direct dans le monstre de la semaine(la saison 1 avait attendu l'ep 11 pour ça) avec des méchant très méchants disparaissant façon team rocket dès qu'ils sont battu)

5.Le staff sait tellement rien faire avec les heros qu'il les fait regresser psychologiquement pour leur inventer une crise existentielle sortie de nulle part pour justifier leur envie de progresser.



Mais à côté de ça, il y a aussi des bonnes choses qui m'étaient un peu passé au dessus de la tête

1.L'épisode 52(le premier de la saison 2) est malgré ses dessins, très bon, la mise en scene est excellente et il y a de la tension

2.Si le design des guerrier de Pallas fait vraiment copie de Spectres et manque donc d'originalité, ils ont de la gueules au moins

3La musique est toujours aussi bonne

4.La mise en scène reste très dynamique(même si c'est inferieur à la saison 1) et sur ce point surpasse le Mekai, Elysion, Soul of Gold, Saintia Sho et la série Netflix.



Donc pour moi, ce début de saison est vraiment en demi teinte, le design et la technique ne donne pas vraiment envie de s'investir surtout que la série raconte du vent passé le 52. Reste que ça n'est pas irregardable comme dans mes souvenirs, la musique et la mise en scène font que ça se suit facilement



Je vais continuer les episode 55,56 et 57 pour voir si la tendance continue(après au moins si c'est du monstre de la saison, on pourra zapper des episodes alors que sur la saison 1 plus scenarisé, c'était quasi impossible)