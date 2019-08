Et voici la seconde partie de mon Stream sur KOTOR, je n'ai pas réuploadé la première partie car sur 1h10 de Stream, le visuel du jeu avait bugué 55 minutes sans que je m'en rende compte. De toute façon, en dehors de danser avec un robot, de faire le psy pour mon collègue et de bolosser un clone de Finn j'avais pas fait grand chose.

Like

Who likes this ?

posted the 08/23/2019 at 10:54 PM by kraken