• Nouveau contrat de six films mettant en scène Tom Holland dont trois nouveaux films en solo après Spider-Man 3. Cette seconde trilogie suivrait Peter Parker à l'université où il ferait la rencontre de Firestar et Ice Man des X-Men. Les deux longs métrages restants seraient des films Avengers dans lesquels Spider-Man tiendrait un rôle majeur et où il deviendrait ami avec Johnny Storm (La Torche des 4 Fantastiques).



• Les Marvel Studios dirigeraient et co-financeraient tous les futurs films Spider-Man pour 30% des bénéfices totaux. Pour rappel, Disney souhaitait au départ répartir les recettes à 50/50, proposition que Sony a refusé.



• Si Sony continuerait à distribuer les films Spidey au cinéma, Disney acquerrait les droits de diffusion sur les plateformes numériques (Disney+) et des réseaux de télévision affiliés.



• Les Marvel Studios dirigeraient et co-financeraient les futurs films live du SpiderVerse pour 30% des bénéfices totaux. Venom (et certainement les autres méchants de l'univers de Spidey) serait quant à lui intégré au MCU.



• Sony pourrait produire des séries TV live issues du SpiderVerse. Jusqu'ici le studio était propriétaire des droits d'exploitation ciné mais pas TV.



• Disney souhaiterait que l'accord soit conclu avant le panel Marvel de la convention D23 Expo qui se déroulera samedi matin en Californie.

Spider-Man va-t'il finalement quitter le Marvel Cinematic Universe ? Alors que l'on apprenait ce mardi la coupure des négociations entre Disney et Sony qui n'augurait rien de bon quant à l'avenir de Spidey dans le MCU, la chaîne YouTube Lords of the Long Box nous annonce aujourd'hui de source interne que le studio aux grandes oreilles aurait fait une nouvelle proposition à Sony dont voici les détails :S'il faut bien entendu prendre ces "informations" avec de grosses pincettes, il faut bien dire que ces nombreux détails ont de quoi intriguer... Dans tous les cas, même si tout cela s'avère vrai, il n'est pas dit que Sony accepte les nouvelles conditions de Disney qui semblent un peu plus raisonnable que celles de la précédente proposition. Affaire à suivre !