Cela fait un moment que Nintendo n'a plus tenu de Nintendo Direct (alors qu'ils en diffusaient en juillet ou août, même si en août 2018 on a eu le Smash Direct). Il faut dire que le dernier Direct de l'E3 a été assez mémorable.A priori, quelque chose se prépare car Gamestop c'est fait leaké une première liste de 12 SKU pour la Switch, et qui a été augmenté entre temps pour atteindre presque 20.Bien entendu, il peut s'agir de la Switch Lite, du nouveau modèle avec meilleure autonomie ou d'autres accessoires. Mais a priori, ça annonce que Nintendo ne devrait plus tarder à communiquer "Directement" aux joueurs des nouvelles choses, et on espère des bonnes.2 leakers fiables (Sabi et celui qui a diffusé la liste du Indie World) confirme bien que quelque chose ne devrait plus tarder du côté Nintendo.Bref, faut voir si Nintendo va prendre le risque de diffuser un direct fin août ou si ils vont attendre l'euphorie de la période du TGS pour faire parler d'eux...