Avez-vous des jeux retro 2D faciles à me proposer, c'est pour jouer avec ma femme (qui joue jamais aux jv).Elle a bien aimé Metal Slug par exemple.Je cherche des jeux Sega Mega Drive, SNES, NES, N64, Playstation, Neo Geo etc ..C'est pour actualiser ma liste de jeux de ma Playstation Classic.Plus d'infos ici : blog_article429064.html ou ici : blog_article428943.html Pour rappel, voici ma PS Classic :

posted the 08/22/2019 at 08:52 PM by ioop