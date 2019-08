Pour les 2 ou 3 égarés qui s'intéresseraient à ce jeu, voici 2 vidéos de DxM (avec du gameplay dedans). La 1ère vient directement de la Gamescom... et la 2ème est diffusée par Famitsu Toujours prévu pour le vendredi 13 septembre (vendredi 13, Nintendo choisi bien la date de ce jeu!).

posted the 08/22/2019 at 12:11 PM by xenofamicom