La nouvelle révision de la Switch (avec un nouveau CPU) est désormais en vente, et l'heure est aux premiers tests...Si elle améliore nettement l'autonomie, il semblerait que même l'écran soit de meilleur qualité.Tout les détails ici:Comme dirait un certain membre: merci aux bêta-testeurs...

posted the 08/22/2019 at 09:32 AM by xenofamicom