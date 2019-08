Les semaines passent et se ressemblent. Nintendo continue à dominer outrageusement les charts français sans laisser de place aux autres constructeurs et éditeurs. Certains doivent trouver l'été bien long (en espérant qu'ils ne commettent pas l'irréparable au vu de la Nintendomination)Nintendo va mourir, le doute n'est désormais plus permis...

Who likes this ?

posted the 08/22/2019 at 04:20 AM by xenofamicom