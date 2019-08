Voilà 6 min de Gameplay à Moto c'est le même niveau qu'aucuns journalistes n'a réussis à terminé à l'E3 pour ceux qui disait que c'était un dessin animé Gulli c'est qu'une apparence car le jeu va faire casser plus d'une manette ( le Cup Head ) de 2020

Like

Who likes this ?

posted the 08/21/2019 at 10:23 PM by diablo