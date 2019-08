Sorti il y a maintenant trois ans sur PS4 et PC, No Man's Sky était déjà proposé en version physique à l'époque. Depuis, le projet a bien évolué, notamment grâce à sept mises à jour majeures : Foundations, Pathfinder, Atlas Rises, Next, The Abyss, Visions, et dernièrement la plus grosse à ce jour, Beyond.



Le patch a encore une fois complètement changé la face de l'expérience, en apportant du contenu supplémentaire, et surtout la compatibilité avec la réalité virtuelle et un véritable mode multijoueur. Forcément, plus complet que jamais, No Man's Sky est susceptible d'intéresser un nouveau public, et c'est pour cela que Hello Games va lui offrir une nouvelle jeunesse en le ressortant sous le nom de No Man's Sky: Beyond en magasin sur PS4.



A partir du 11 septembre en Europe, il sera possible de retrouver cette édition physique avec une jaquette à jour, et l'intégralité des extensions sur le disque. Concrètement, à part le fait que les patchs n'auront pas besoin d'être téléchargés, cette version du jeu n'a aucun intérêt pécuniaire réel, tous les DLC ayant été ajoutés par des patchs gratuits.