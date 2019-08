Télé & Cinéma

L'astronaute Roy McBride (Brad Pitt) se rend aux quatre coins du système solaire pour retrouver son père disparu et résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Son voyage révélera des secrets qui défient la nature de l'existence humaine et notre place dans le cosmos.

arrive en septembre avec un nouveau récit sidérale dedont voici le synopsis du film.Ce film comporte au casting,. Donc un casting qui me semble solide, enfin malgré deux bandes annonces déjà diffusé ce film me rend totalement curieux et motivé pour me rendre leau cinéma.Votre sentiment sur ce film voulez vous le voir également ? Sinon j'espère que Brad Pitt aura l'oscar cette année il le mérite !