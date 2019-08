Trailer du Kombat Pack Mortal Kombat 11 dévoilant le roster de ce dernier ainsi que leurs date de sortie, ça sera donc Terminator T-800 pour le 8 Octobre, Sindel pour 26 Nobembre, Joker prévu pour le 28 Janvier, ainsi que Spawn pour le 17 Mars, qui donc rejoindrons Shang Tsung et Nightwolf dans le Kombat Pack:

posted the 08/21/2019 at 01:03 PM by foxstep