En partenariat avec Esport Media Rights, société fondée par Gerard Piqué, eFootball PES 2020 proposera ainsi deux tournois séparés, accessibles aux amateurs et aux professionnels. D'un côté, l'eFootball.Open sera intégré au mode Matchday en remplacement de la PES League, et nous permettra d'affronter d'autres joueurs en ligne en 1v1 pour monter dans les classements, avec un système de classe, pour que les joueurs de niveau similaire s'affrontent entre eux avant de monter en grade. Les meilleurs seront opposés dans un tournoi en ligne, et les gagnants invités aux compétitions régionales puis aux Finales Mondiales, avec de l'argent à la clé pour les participants.

De l'autre, l'eFootball.Pro, réservé aux équipes sponsorisées par des clubs professionnels, beaucoup d'entre eux étant sélectionnés pour leur performance à la PES League de PES 2019. Là, les affrontements se feront en 3v3, avec encore une fois un système de ligue et une finale internationale. Pour ces deux compétitions, 2 000 000 $ de cash prize sont prévus, une majeure partie étant dédiée à la scène professionnelle. Konami précise que la eJLeague et la Toyota eLeague auront toujours lieu en Asie et Amérique du Sud sous la forme de tournois locaux.